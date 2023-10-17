Теракт в Брюсселе: полиция подстрелила нападающего – он скончался в больнице

Нападающий, застреливший в центре Брюссела двух человек, скончался в реанимации в больнице. Во время задержания он получил тяжелые ранения.

Об этом сообщает федеральная прокуратура, передает издание Le Soir.

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По данным СМИ, террористом является Абдесалем Л. Был подстрелен полицией в Схарбеке во время задержания. Он скончался в 9:38 по местному времени.

Министр внутренних дел Аннелис Верлинден сообщила, что у нападающего нашли автоматическое оружие, использованное при нападении на футбольных болельщиков.

Как пишут бельгийские издания, Абдесалем Л. – это 45-летний тунисец, незаконно проживавший в Брюсселе, в коммуне Схарбек. Он подал заявление о предоставлении убежища в ноябре 2019 года, но получил негативное решение менее чем через год. Был выведен из муниципалитета 2021 года, но, несмотря на это, он не покинул территорию ЕС. Абдесалем Л. был известен в своей стране преступлениями общего права.

" Он был известен полиции торговлей людьми, незаконным проживанием и угрозой государственной безопасности", — прокомментировал министр юстиции Винсент Ван Квикенборн.

Он добавил, что ранее полицейская служба сообщила, что у Абдесаля Л. есть радикальный профиль и будет кандидатом на джихад.

Напомним, в Брюсселе мужчина, назвавший себя членом "Исламского государства", застрелил двух граждан Швеции, которые оказались футбольными болельщиками, еще один человек получил ранения.

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