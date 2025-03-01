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Це рішення можуть прийняти тільки українці – Зеленський про можливу відставку

Це рішення можуть прийняти тільки українці – Зеленський про можливу відставку

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, хто обирає українського лідера / Фото: Associated Press

Він наголосив на важливості вибору українців.

Президент України Володимир Зеленський 1 березня 2025 року прокоментував свою ймовірну відставку. 

Про це він сказав в ефірі FoxNews.

Зеленського спитали, чи питання його відставки актуальне.

"Це рішення можуть прийняти тільки українці. Американці голосують за свого президента, європейці - за своїх президентів, а українці - за свого президента", – відповів глава української держави. 

Нагадаємо, що раніше Зеленський подякував Трампу і американському народу. Мовляв, він не впевнений, що українці зробили щось погане. 

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