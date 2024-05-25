Чи можливе припинення вогню в Україні: Зеленський пояснив

Припинення вогню на території України можливе лише за певних домовленостей, однак РФ постійно порушує їх.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "Власть".

"Ми особисто з Путіним домовлялися в Нормандії — це не те, щоб через якихось посередників. Ми домовилися про припинення вогню. Ми домовилися, і не було масових вбивств, так, але в чому їхня ситуація? Знаєте, вони відправляли снайперів тренуватись. Тобто вздовж контактної лінії стояли наші війська, їм наказали не стріляти, бо припинення вогню. Артилерія, важка зброя - ніхто не стріляв. Вони відправляли снайперів — ми ж усі ці перехоплення знаємо, у них це називалося "полювання". Виходили 20-30 снайперів, тиждень тренувалися. Їх закидали із сирійського контингенту, вони йшли і просто вбивали наших людей. Я передзвонював, ми телефонували. "Так? - Мені відповідали з того боку. — Ну, що ж, ми зупинимо". Тобто припинення вогню, але не зовсім. Припинення вогню, але так, як ми хочемо", - сказав Зеленський.

"Ніхто там відведення військ не робитиме, всі ці розмови, що було в Мінських угодах, — це все нісенітниця абсолютна, вони не дотримувалися їх", - додав він.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін також зробив чергову лицемірну заяву про те, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України.

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