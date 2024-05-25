Возможно ли прекращение огня в Украине: Зеленский объяснил

Прекращение огня на территории Украины возможно только при определенных договоренностях, однако РФ постоянно нарушает их.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию "Власть".

"Мы лично с Путиным договаривались в Нормандии — это не то чтобы через каких-то посредников. Мы договорились о прекращении огня. Мы договорились, и не было массовых убийств, да, но в чем их ситуация? Знаете, они отправляли снайперов тренироваться. То есть вдоль контактной линии стояли наши войска, им приказали не стрелять, потому что прекращение огня. Тяжелое оружие — никто не стрелял. Они тренировались. Их бросили с сирийского контингента, они ходили и просто убивали наших людей. Я звонил, мне перезванивали: "Да?– Мне отвечали с той стороны. — Ну, что ж, мы остановим". То есть прекращение огня, но не совсем. Прекращение огня, но так, как мы хотим", — сказал Зеленский.

"Никто там отвода войск не будет делать, все эти разговоры, что было в Минских соглашениях, — это все ерунда абсолютная, они не соблюдали их", — добавил он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сделал очередное лицемерное заявление о том, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

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