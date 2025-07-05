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Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів
Президент Польщі розповів про тиск США та наполегливі прохання Володимира Зеленського.
Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США
Про це повідомляє «Польське радо» у Facebook.
«Україна нас буквально просила про MiG-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО — і була блокада з боку американців», — заявив польський президент.
Дуда уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.
«Передусім ішлося про MiG-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки», — пояснив вын.
Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це «порятунком України у величезному ступені».