Дуда розповів, як США блокували передачу Україні винищувачів

Президент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

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Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що на початку повномасштабної війни Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі MiG-29, але цьому заважала позиція США

Про це повідомляє «Польське радо» у Facebook.

«Україна нас буквально просила про MiG-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО — і була блокада з боку американців», — заявив польський президент.

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Дуда уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.

«Передусім ішлося про MiG-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки», — пояснив вын.

Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це «порятунком України у величезному ступені».