Дуда рассказал, как США блокировали передачу Украине истребителей

Президент Польши Анджей Дуда / © Associated Press

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Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что в начале полномасштабной войны Украина упорно просила Польшу передать истребители MiG-29, но этому мешала позиция США.

Об этом сообщает «Польское радо» в Facebook.

«Украина нас буквально просила о MiG-ах. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Владимиром Зеленским.

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Дуда уточнил, что Польша получала сигналы о запрещении передавать Украине не только истребители, но и танки или другой тяжелый штурмовой транспорт.

«Прежде всего, речь шла о MiG-29. А с другой стороны, украинцы приходили к нам с претензиями, потому что слышали от американцев: обратитесь к полякам. И создавалось впечатление, что Польша не хочет передать эти самолеты», — объяснил вын.

Дуда также заявил, что именно Польша первой передала Украине тяжелое вооружение и назвал это «спасением Украины в огромной степени».