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Джей Ді Венс назвав новий термін "наближення до миру" України та РФ
Венс відповів, на якій стадії перебувають переговори щодо Росії та України.
Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скоротити прірву між вимогами РФ та України протягом наступних 100 днів.
Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.
На запитання про те, на якій стадії перебувають переговори щодо Росії та України, Венс сказав, що як РФ, так і Україна назвали свої вимоги.
«І це вже сталося. Українці сказали: „Ось чого ми хочемо“. Росіяни сказали: „Ось чого ми хочемо“, і тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці», — сказав Венс.
Першим і необхідним кроком для вирішення «російсько-українського конфлікту», за словами віцепрезидента США, є спонукання кожної зі сторін до висунення мирної пропозиції.
Він також додав, що багато «європейських друзів» США не погоджуються із діями президента.
«Багато наших європейських друзів, які публічно кажуть: „Ну, знаєте, ми не обов’язково згодні з тим, що сказав президент, або що він зробив, або, знаєте, з усіма частинами його політики“. Вони в той же час скажуть, що він єдина людина, яка могла фактично змусити кожну сторону висунути мирну пропозицію, тому що ці хлопці навіть не розмовляли — ні один з одним, ні з ким. Вони просто воювали. Ось і все.
«Отже, ми зробили цей перший крок. Ми отримали мирну пропозицію, висунуту та оприлюднену, і ми збираємося дуже наполегливо працювати протягом наступних 100 днів, щоб спробувати зблизити цих хлопців», — додав він.
Нагадаємо, раніше у Москві заявили про "готовність до прямих переговорів". Там вкотре зухвало повідомили про нібито готовність до миру.
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