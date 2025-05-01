Джей Ді Венс назвав новий термін "наближення до миру" України та РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скоротити прірву між вимогами РФ та України протягом наступних 100 днів.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв’ю Fox News.

На запитання про те, на якій стадії перебувають переговори щодо Росії та України, Венс сказав, що як РФ, так і Україна назвали свої вимоги.

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«І це вже сталося. Українці сказали: „Ось чого ми хочемо“. Росіяни сказали: „Ось чого ми хочемо“, і тепер робота дипломатії полягає в тому, щоб спробувати зблизити ці дві сторони. Тому що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці», — сказав Венс.

Першим і необхідним кроком для вирішення «російсько-українського конфлікту», за словами віцепрезидента США, є спонукання кожної зі сторін до висунення мирної пропозиції.

Він також додав, що багато «європейських друзів» США не погоджуються із діями президента.

«Багато наших європейських друзів, які публічно кажуть: „Ну, знаєте, ми не обов’язково згодні з тим, що сказав президент, або що він зробив, або, знаєте, з усіма частинами його політики“. Вони в той же час скажуть, що він єдина людина, яка могла фактично змусити кожну сторону висунути мирну пропозицію, тому що ці хлопці навіть не розмовляли — ні один з одним, ні з ким. Вони просто воювали. Ось і все.

«Отже, ми зробили цей перший крок. Ми отримали мирну пропозицію, висунуту та оприлюднену, і ми збираємося дуже наполегливо працювати протягом наступних 100 днів, щоб спробувати зблизити цих хлопців», — додав він.

Нагадаємо, раніше у Москві заявили про "готовність до прямих переговорів". Там вкотре зухвало повідомили про нібито готовність до миру.

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