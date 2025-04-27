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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У РНБО сказали, навіщо Путін затягує припинення вогню

Російський очільник цілеспрямовано дії проти американського.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Москва зараз стежить за подіями в Азії. Президент РФ Володимир Путін затягує припинення вогню.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, диктатор хоче виграти час в надії на те, що перемовини з Іраном, зростання напруги між Індією та Пакистаном, а також дії Китаю в Південно-Китайському морі розпорошать увагу США.

“Зараз Путін свідомо працює проти Трампа”, — наголосив Коваленко.

Нагадаємо, попри тиск з боку президента Росії Володимира Путіна, американський лідер Дональд Трамп змушений знову звернути увагу на Україну, але це навряд чи змінить напрямок війни, започаткованої Росією.

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Дата публікації
Кількість переглядів
418
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