Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ердоган хоче поговорити з Путіним у день народження диктатора

Дата публікації
Перегляди
794
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ердоган хоче поговорити з Путіним у день народження диктатора

Про тему розмови поки не повідомляють.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує 7 жовтня зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Ердоган зателефонує Путіна в день народження диктатора. Ймовірність телефонної розмови уже підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Наразі офіційно не відомо, про що спілкуватиметься турецький президент та російський диктатор. 

Позиція Ердогана щодо війни РФ проти України 

28 вересня президент Ердоган розмовляв з українським лідером Володимиром Зеленським. Турецький лідер визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ. 

29 вересня президент Ердоган телефонував Путіну та просив російського диктатора дати шанс мирним переговорам з Україною, проте Путін вирішив незаконно анексувати території України. 

Туреччина засудила російські псевдореферендуми на території України та зазначила, що ніколи не визнає їхнього результату. 

Читайте також:

Перемовини між Україною та Росією: Ердоган назвав умову

Перемовини між Україною та Росією: Ердоган назвав умову

Повʼязані теми:

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
794
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація