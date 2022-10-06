Ердоган хоче поговорити з Путіним у день народження диктатора

Про тему розмови поки не повідомляють.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує 7 жовтня зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Ердоган зателефонує Путіна в день народження диктатора. Ймовірність телефонної розмови уже підтвердив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Наразі офіційно не відомо, про що спілкуватиметься турецький президент та російський диктатор.

Позиція Ердогана щодо війни РФ проти України

28 вересня президент Ердоган розмовляв з українським лідером Володимиром Зеленським. Турецький лідер визнав, що фейкові результати референдумів негативно вплинуть на мирні переговори між Україною та РФ.

29 вересня президент Ердоган телефонував Путіну та просив російського диктатора дати шанс мирним переговорам з Україною, проте Путін вирішив незаконно анексувати території України.

Туреччина засудила російські псевдореферендуми на території України та зазначила, що ніколи не визнає їхнього результату.

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