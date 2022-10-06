Эрдоган хочет поговорить с Путиным в день рождения диктатора

О теме разговора пока не сообщается.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган планирует 7 октября позвонить российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Эрдоган позвонит Путину в день рождения диктатора. Вероятность телефонного разговора уже подтвердил представитель Путина Дмитрий Песков.

Пока официально не известно, о чем будет общаться турецкий президент и российский диктатор.

Позиция Эрдогана по поводу войны РФ против Украины

28 сентября президент Эрдоган разговаривал с украинским лидером Владимиром Зеленским. Турецкий лидер признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ.

29 сентября президент Эрдоган звонил Путину и просил российского диктатора дать шанс мирным переговорам с Украиной, однако Путин решил незаконно аннексировать территории Украины.

Турция осудила российские псевдореферендумы на территории Украины и отметила, что никогда не признает их результат.

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