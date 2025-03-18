Ердоган хоче зустрітися з Трампом: подробиці від Bloomberg

Поки Анкара не давала офіційних коментарів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган працює над організацією зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі у квітні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела у турецькому політикумі.

"Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою та Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності, оскільки Туреччина прагне стати відомим посередником у питаннях від України до Сирії", - розповіли співрозмовники агентства.

За словами співрозмовників, роль країни як стрижня НАТО є особливо важливою, поки Вашингтон переглядає свої зобов’язання перед Європою .

В адміністрації Ердогана відмовились від офіційних коментарів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном. За словами американського лідера, він приїде в "не у віддаленому майбутньому".

Читайте також:

Перемир’я не буде? Трамп вже сьогодні дзвонитиме Путіну