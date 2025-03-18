Эрдоган хочет встретиться с Трампом: подробности от Bloomberg

Пока Анкара не давала официальных комментариев.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает над организацией встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в апреле.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецком политикуме.
"Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности, поскольку Турция стремится стать известным посредником в вопросах Украины до Сирии", — рассказали собеседники агентства.
По словам собеседников, роль страны как стержня НАТО особенно важна, пока Вашингтон пересматривает свои обязательства перед Европой.
В администрации Эрдогана отказались от официальных комментариев.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам американского лидера, он приедет в "не в отдаленном будущем".
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