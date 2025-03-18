Ворог намагається зайти на територію України на Сумщині: деталі від ДПСУ

Ворог намагається зайти на українську територію у напрямку населених пунктів Новеньке та Журавка, що на Сумщині. Це край території, де Сили оборони по той бік державного кордону ведуть операцію у межах Курської області.

Про це в ефірі "КИЇВ24" розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Армія РФ намагається зайти, щоб розширити зону боїв на території України. Цілей можу бути кілька: оточення наших сил у Курській області, перерізання логістичних шляхів", - пояснює він.

Водночас, констатував Демченко, зараз ворог не використовує там важку техніку, а натомість застосовує малі штурмові групи.

"Та інтерпретація, коли говорили, що росіяни прорвали кордон, це невірно. Фактично ці штурмові групи знищуються як після перетину кордону, так і на підступах", - додає він.

Є поодинокі випадки, коли окупанти застосовують квадрацикли. Їхнє завдання максимально швидко й далеко просунутися нашою територією, щоб закріпитися, накопичуватися і більшими силами розширювати зону активних боїв. Але підрозділи ДПСУ та ЗСУ, наголошує Демченко, використовуючи FPV-дрони, артилерію та мінометні розрахунки, знищують ці групи.

Раніше зазначалося що Росія не захопила жодний населений пункт Сумської області.

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