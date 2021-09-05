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Google заблокував облікові записи ексчиновників в Афганістані: що сталося

Google заблокував облікові записи ексчиновників в Афганістані: що сталося

Associated Press

Це зробили, щоб "Талібан" не отримав доступ до даних афганських офіційних осіб.

В Google заблокували акаунти колишніх чиновників афганського уряду з метою безпеки.

Про це інформує Reuters з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, на такий крок компанія пішла, щоб "Талібан" * не отримав доступ до даних афганських офіційних осіб.

Один з чиновників розповів, що прийшли до влади в Ісламській республіці таліби намагаються отримати доступ до електронних листів членів колишнього афганського уряду.

За словами ексдержслужбовця, в кінці серпня бойовики звернулися до нього з проханням зберегти дані, що зберігаються на серверах міністерства, в якому він працював, і передати інформацію радикалам.

Журналісти уточнили, що дані поштового листування надали б талібам доступ до інформації про співробітників колишньої адміністрації та її контактах.

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