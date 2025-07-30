Комітет Ради підтримав повернення повноважень НАБУ та САП

Верховна Рада / © Getty Images

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Законопроєкт №13533 про повернення повноважень НАБУ і САП отримав підтримку парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і був ухвалений як за основу, так і в цілому.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, документ підтримали одноголосно без внесення жодних змін до тексту, який було зареєстровано. На засіданні комітету законопроєкт отримав 19 голосів «за», при цьому не було ні голосів «проти», ні утримань.

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«Завтра саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях. Все буде ок — голосів більше ніж достатньо», — написав він.

Нагадаємо, ситуація навколо НАБУ та САП загострилася після ухвалення закону №12414, який підписав президент України Володимир Зеленський. Це викликало протести через загрози незалежності антикорупційних органів. Після обшуків у співробітників НАБУ і звинувачень у зраді президент подав новий законопроєкт №13533, що передбачає регулярні перевірки на поліграфі і гарантує незалежність НАБУ і САП. Документ підтримали самі НАБУ та міжнародні партнери України.

Раніше ми писали про те, що за день до розгляду у сесійній залі парламентарі зареєстрували ще два альтернативні законопроєкти, які стосуються повноважень НАБУ та САП. В результаті загальна кількість альтернативних варіантів збільшилася до шести.