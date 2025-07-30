Комитет Рады поддержал возвращение полномочий НАБУ и САП

Верховная Рада / © Getty Images

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Законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП получил поддержку парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и был принят как за основу, так и в целом.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, документ поддержали единогласно без внесения каких-либо изменений в текст, который был зарегистрирован. На заседании комитета законопроект получил 19 голосов «за», при этом не было ни голосов «против», ни воздержаний.

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«Завтра именно это решение будет ставиться на голосование в зале Рады. Сразу в двух чтениях. Все будет ок — голосов более чем достаточно», — написал он.

Напомним, ситуация вокруг НАБУ и САП обострилась после принятия закона №12414, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Это вызвало протесты из-за угрозы независимости антикоррупционных органов. После обысков у сотрудников НАБУ и обвинений в измене президент подал новый законопроект №13533, предусматривающий регулярные проверки на полиграфе и гарантирующий независимость НАБУ и САП. Документ поддержали сами НАБУ и международные партнеры Украины.

Ранее мы писали о том, что за день до рассмотрения в сессионном зале парламентарии зарегистрировали еще два альтернативных законопроекта, которые касаются полномочий НАБУ и САП. В результате общее количество альтернативных вариантов увеличилось до шести.