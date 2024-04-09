Кремль прагне дестабілізувати Молдову: деталі від ISW

Агресорка Росія намагається використати проросійських діячів у Молдові для дестабілізації молдовської демократії та суспільства. Москва хоче запобігти вступу Кишинева до Європейського Союзу або навіть виправдати майбутні гібридні або звичайні операції проти країни.

Про це по це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Прокремлівська губернаторка молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул натякнула на те, мовляв, румунські чиновники контролюють молдовський уряд. Це стало останнім із серії нещодавніх спроб Кремля поставити під сумнів суверенітет європейських прозахідних урядів.

Аналітики наголошують, що 8 квітня Гуцул заявила в інтерв'ю на російському "Первому каналі", якщо Гагаузія почне процес відділення від Молдови, то реакція буде не тільки з боку молдовського уряду в Кишиневі, але й з Бухареста (Румунія), який, за словами Гуцул, "контролює" молдовську владу, маючи на увазі, що Молдова не є суверенною державою.

Гуцул стверджувала, що молдовська влада може відповісти на відокремлення Гагаузії "гучними, загрозливими заявами" або ввести війська в Гагаузію. За її словами, б'єднання Молдови з Румунією буде "смертю" Молдови, молдовської мови та культури. Вона каже, що Гагаузія "негайно" розпочне процес виходу зі складу Молдови, якщо Молдова об'єднається з Румунією.

"Інтерв'ю Гуцул на російському державному телебаченні від 8 квітня, ймовірно, спрямоване на створення умов для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Молдови перед російськомовною та проросійською аудиторією в Гагаузії, проросійській сепаратистській республіці Придністров'я, інших проросійських регіонах Європи та Центральної Азії, а також в самій Росії. Кремль, ймовірно, розглядає свої зусилля в Молдові як частину ширшого екзистенційного геополітичного конфлікту Росії із Заходом", - йдеться у звіті ISW.

Своєю чергою, російське МЗС та офіційні представники відомства нещодавно натякнули, що західні країни якимось чином керують політикою національної безпеки вірменського уряду, і заявили, що Фінляндія "втратила свою незалежність у прийнятті зовнішньополітичних рішень" після вступу до НАТО.

Американські аналітики наголошують, що раніше Кремль робив подібні неправдиві заяви про те, мовляв, НАТО контролює Україну і використовує її для погроз Росії, щоб підірвати український суверенітет і виправдати російське вторгнення до України.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль, ймовірно, намагається використати проросійських акторів у Молдові, щоб дестабілізувати молдовську демократію та суспільство, запобігти вступу Молдови до Європейського Союзу (ЄС) або навіть виправдати майбутні гібридні чи звичайні операції проти Молдови", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше голова Служби інформації і безпеки Молдови Олександру Мустяце заявив, що Москва збирається втручатися у вибори в їхній країні. За його словами, розвідка має "певні дані" про дії, заплановані на цей і наступний роки. Це може поставити під загрозу вступ країни до ЄС і повернути її під сферу впливу агресорки Росії.

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