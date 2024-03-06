У Молдові заявляють, що Москва збирається втручатися у вибори

Кремль планує нові дії для дестабілізації Молдови, яка готується до президентських і парламентських виборів, а також - до вирішального референдуму щодо інтеграції до Європейського Союзу.

Про це заявив голова Служби розвідки і безпеки Молдови Александру Мустята.

За його словами, розвідка має "певні дані" про дії, заплановані на цей і наступний рік. Це може поставити під загрозу вступ країни до ЄС і повернути її під сферу впливу агресорки Росії.

"Деталі вказують на стратегії на 2024 і 2025 роки, які передбачають підтримку проросійських політичних діячів, пов’язаних із розвідувальними службами, організованими злочинними групами і керівництвом Кремля", - розповів Мустята.

Він каже, що важливим гравцем у здійсненні дестабілізаційних ді буде група, яку очолить олігарх-втікач Ілан Шором. Торік він був заочно засуджений до 15 років ув’язнення за звинуваченнями у шахрайстві й відмиванні грошей у зв’язку зі зникненням мільярда доларів із молдовських банків. Його партію "Шор" визнали незаконною, а сам Шор втік до Ізраїлю.Бізнесмен і його партія також потрапили під санкції ЄС, США і Канади.

"Ми прогнозуємо, що будуть зроблені спроби спровокувати низку соціальних і політичних криз, розпалювати сутички і міжнаціональну ворожнечу, що призведе до безпекових криз у Гагаузькій автономії чи Придністровському регіоні", - наголосив Мустята.

Нагадаємо, аналітики ISW інформували, що Кремль готує гібридну війну проти Молдови. Російська Федерація використала так званий з'їзд депутатів усіх рівнів "Придністровської Молдовської Республіки" та їхній заклик "про допомогу" - як плацдарм для посилення гібридних операцій проти країни.

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