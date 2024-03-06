В Молдове заявляют, что Москва собирается вмешиваться в выборы

Кремль планирует новые действия для дестабилизации Молдовы, которая готовится к президентским и парламентским выборам, а также к решающему референдуму по интеграции в Европейский Союз.

Об этом заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяце.

По его словам, разведка располагает "определенными данными" о действиях, запланированных на этот и следующий годы. Это может поставить под угрозу вступление страны в ЕС и вернуть ее в сферу влияния агрессора России.

"Детали указывают на стратегии на 2024 и 2025 годы, предполагающие поддержку пророссийских политических деятелей, связанных с разведывательными службами, организованными преступными группами и руководством Кремля", — рассказал Мустяце.

Он говорит, что важным игроком в осуществлении дестабилизационных действий будет группа, которую возглавит беглый олигарх Илан Шор. В прошлом году он был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег в связи с исчезновением миллиарда долларов из молдавских банков. Его партию "Шор" сочли незаконной, а сам Шор бежал в Израиль. Бизнесмен и его партия также попали под санкции ЕС, США и Канады.

"Мы прогнозируем, что будут сделаны попытки спровоцировать ряд социальных и политических кризисов, разжечь стычки и межнациональную рознь, что приведет к кризисам безопасности в Гагаузской автономии или Приднестровском регионе", — подчеркнул Мустяце.

Напомним, аналитики ISW информировали, что Кремль готовит гибридную войну против Молдовы. Российская Федерация использовала так называемый съезд депутатов всех уровней "Приднестровской Молдавской Республики" и их призыв о помощи как плацдарм для усиления гибридных операций против страны.

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