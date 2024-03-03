Кремль готує гібридну війну проти ще однієї країни: деталі від ISW

Російська Федерація використала так званий з'їзд депутатів усіх рівнів "Придністровської Молдовської Республіки" та їхній заклик "про допомогу" - як плацдарм для посилення гібридних операцій проти Молдови.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW наголошують, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров використовував Анталійський дипломатичний форум для просування кремлівських наративів про Молдову. Ймовірно, вони створили умови для потенційних гібридних операцій Кремля, спрямованих на дестабілізацію Кишинева та запобігання вступу країни до Європейського Союзу.

Зокрема, під час форуму в Туреччині очільник МЗС Росії заявив, мовляв, уряд Молдови "рухається стопами Києва". Лавров також порівняв політику Молдови щодо Придністров’я з Україною до 2014-го. Окрім того, міністр повторив традиційні наративи Кремля, що Молдова дискримінує російськомовних, застосовуючи "економічний тиск" на Придністров’я та блокуючи переговорний процес "5+2" щодо придністровського конфлікту.

ISW продовжує оцінювати, що Кремль використає нещодавній придністровський конгрес як плацдарм для посилення гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію та подальшу поляризацію Кишинева напередодні переговорів про вступ Молдови до ЄС і президентських виборів в країні пізніше 2024 року.

Криза у Придністров'ї

28 лютого невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою з боку Молдови. Автори звернення просять вжити заходів щодо захисту Придністров'я "з урахуванням факту постійного проживання на території республіки понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі".

Офіційний Кишинів прокоментував таку заяву. Так, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой назвав заклик до РФ про "допомогу" "ще одним елементом гібридної війни" і спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові.

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