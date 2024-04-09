Кремль стремится дестабилизировать Молдову: детали от ISW

Россия пытается использовать пророссийских деятелей в Молдове для дестабилизации молдавской демократии и общества. Москва хочет предотвратить вступление Кишинева в Европейский Союз или даже оправдать будущие гибридные или обычные операции против страны.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Прокремлевская губернатор молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул намекнула на то, мол, румынские чиновники контролируют молдавское правительство. Это стало последним из серии недавних попыток Кремля подвергнуть сомнению суверенитет европейских прозападных правительств.

Аналитики отмечают, что 8 апреля Гуцул заявила в интервью на российском "Первом канале", если Гагаузия начнет процесс отделения от Молдовы, то реакция будет не только со стороны молдавского правительства в Кишиневе, но и с Бухареста (Румыния), которое словам Гуцул, "контролирует" молдавские власти, имея в виду, что Молдова не является суверенным государством.

Гуцул утверждала, что молдавские власти могут ответить на обособление Гагаузии "громкими, угрожающими заявлениями" или ввести войска в Гагаузию. По ее словам, объединение Молдовы с Румынией будет "смертью" Молдовы, молдавского языка и культуры. Она говорит, что Гагаузия "немедленно" приступит к выходу из состава Молдовы, если Молдова объединится с Румынией.

"Интервью Гуцула на российском государственном телевидении от 8 апреля, вероятно, направлено на создание условий для оправдания потенциальной будущей российской агрессии против Молдовы перед русскоязычной и пророссийской аудиторией в Гагаузии, пророссийской сепаратистской республике Приднестровья, других пророссийских регионах а также в самой России. Кремль, вероятно, рассматривает свои усилия в Молдове как часть более широкого экзистенциального геополитического конфликта России с Западом", — говорится в отчете ISW.

В свою очередь, российский МИД и официальные представители ведомства недавно намекнули, что западные страны каким-то образом руководят политикой национальной безопасности армянского правительства, и заявили, что Финляндия "утратила свою независимость в принятии внешнеполитических решений" после вступления в НАТО.

Американские аналитики подчеркивают, что ранее Кремль делал подобные ложные заявления о том, что НАТО контролирует Украину и использует ее для угроз России, чтобы взорвать украинский суверенитет и оправдать российское вторжение в Украину.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль, вероятно, пытается использовать пророссийских актеров в Молдове, чтобы дестабилизировать молдавскую демократию и общество, предотвратить вступление Молдовы в Европейский Союз (ЕС) или даже оправдать будущие гибридные или обычные операции против Молдовы", — говорится в отчете.

Напомним, ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяце заявил, что Москва собирается вмешиваться в выборы в их стране. По его словам, разведка располагает "определенными данными" о действиях, запланированных на этот и последующие годы. Это может поставить под угрозу вступление страны в ЕС и вернуть ее в сферу влияния агрессорки России.

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