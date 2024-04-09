Загроза наступу на Харків: чи дійсно РФ нападе влітку – експерт

Президент України Володимир Зеленський 8 квітня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, головним питанням якої став захист Харкова від російських атак. Багато експертів вважають, що окупаційна армія Росії влітку може здійснити новий наступ на місто.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, однак, переконаний, що під час можливого літнього наступу окупанти зосередять увагу не на Харкові, а на Донбасі. Зокрема, на напрямках – Авдіївка та Часів Яр, пише "РБК- "Україна.

На думку експерта, Харків та Вугледар стануть допоміжними або відволікаючими. Таким чином росіяни будуть намагатися розтягнути українські сили.

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"Саме тому я думаю, що основне угрупування діятиме у Донецькій та Луганській областях. Припускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону між Харківською та Бєлгородською областями. Але Росії не вдасться взяти Харків в оточення, а тим більше захопити його", - наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, військовий експерт прокоментував загрозу нового наступу на Харків.

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