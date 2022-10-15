Лукашенко розповів про стосунки з Путіним: "Ми абсолютно довіряємо одне одному"

Самопроголошений президент каже, що стосунки з кремлівським диктатором "не завжди були безхмарними".

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко запевняє, що не має проблем у спілкуванні з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним.

Про це Лукашенко заявив у інтерв'ю NBC.

Він наголосив, що особисті стосунки між ними "не завжди були безхмарними". Втім, наразі такими взаєминами, як між ними, не можуть похвалитися інші політики.

"Ви знаєте, що ми і сперечалися, і сварилися часом, але як найближчі друзі та надійні партнери. Як я одного разу сказав, що такого рівня взаємин, як між президентами Білорусі та Росії, немає ні в кого, по-перше. По-друге, останнім часом наші стосунки лише посилилися, зміцнилися. Ми абсолютно довіряємо одне одному. Тому проблем практично немає у спілкуванні", - сказав Лукашенко.

Стосунки двох диктаторів

Мінськ надає агресорці Росії допомогу у війні. У Білорусі Москва розмістила своє озброєння, у ніч проти 15 жовтня з РФ прибув ешелон військових для спільного регіонального угруповання військ, а ще територія країни стала плацдармом для запуску по Україні ракет.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Лукашенко був готовий вступити у війну проти України, однак передумав. Втім, "президент" за проханням Путіна вже роззброює свою державу, тому наступ Білорусі на Україну з кожним днем стає менш імовірним.

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк наголошує, що режим Лукашенка вирішує остаточно продати Росії суверенітет Білорусі. Мовляв, заявами про плани України "напасти на Білорусь", самопроглошений президент "потребує прикриття для використання Білорусі для запуску російських ракет і безпілотників-камікадзе по Києву".

Читайте також: