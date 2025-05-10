Макрон звернувся до українців: три ключових послання

Макрон, Стармер, Мерц і Туск уперше всі разом приїхали до Києва / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до українців після прибуття до Києва.

Своє послання він опублікував у соцмережі Х.

«Повернувшись до Києва, я першою думкою звертаюся до українців. Понад три роки ви чинили опір з вражаючою мужністю. За свою землю. За свою свободу. За Європу. Тому що так, тут на кону — безпека нашого континенту», — наголосив Макрон.

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У своєму дописі французький лідер виділив три основні послання:

«По-перше, мир», — Макрон підкреслив, що справедливий і тривалий мир повинен починатися з повного та безумовного припинення вогню.

«Далі, суверенітет», — французький президент наголосив, що майбутня мирна угода має гарантувати безпеку України.

З його слів, саме над цим працювали лідери коаліції під час зустрічей у Парижі, Лондоні, і працюватимуть сьогодні в Києві.

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«Нарешті, майбутнє» — останнє послання стосувалося європейського майбутнього України. Макрон висловив переконання, що горизонтом їхніх спільних зусиль є «вільна, сильна, процвітаюча та європейська Україна».

Нагадаємо, сьогодні Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер та Дональд Туск прибули до Києва, щоб провести зустріч у рамках «коаліції охочих».

На пероні київського вокзалу їх зустрічали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Це перша поїздка канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до України. Крім того, вперше всі чотири лідери спільно прибули до столиці.

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Разом із президентом України Зеленським лідери вже відвідали меморіал загиблим під час російсько-української війни на Майдані Незалежності.