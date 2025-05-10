Макрон обратился к украинцам: три ключевых послания

Макрон, Стармер, Мерц и Туск впервые все вместе приехали в Киев / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам по прибытии в Киев.

Свое послание он опубликовал в соцсети Х.

«Вернувшись в Киев, я первой мыслью обращаюсь к украинцам. Более трех лет оказали сопротивление с поразительным мужеством. За свою землю. За свою свободу. За Европу. Потому что да, здесь — на кону безопасность нашего континента», — подчеркнул Макрон.

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В своем сообщении французский лидер выделил три основных послания:

«Во-первых, мир», — Макрон подчеркнул, что справедливый и длительный мир должен начинаться с полного и безусловного прекращения огня.

«Дальше, суверенитет», — французский президент подчеркнул, что будущее мирное соглашение должно обеспечить безопасность Украины.

По его словам, именно над этим работали лидеры коалиции во время встреч в Париже, Лондоне и будут работать сегодня в Киеве.

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«Наконец-то, будущее» — последнее послание касалось европейского будущего Украины. Макрон убежден, что горизонтом их совместных усилий является «свободная, сильная, процветающая и европейская Украина».

Напомним, сегодня Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев, чтобы провести встречу в рамках «коалиции желающих».

На перроне киевского вокзала их встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Это первая поездка канцлера Германии Фридриха Мерца в Украину. Кроме того, впервые все четыре лидера совместно прибыли в столицу.

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Вместе с президентом Украины Зеленским лидеры уже посетили мемориал погибшим во время российско-украинской войны на Майдане Независимости.