Москва заявила про "недружні дії" та викликала посла Молдови

В РФ заявили про заборону в’їзду низці громадян Молдови.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації 10 січня викликало посла Молдови Ліліана Дарія, аби висловити рішучий протест у зв'язку з недружніми діями з боку Кишинева.

Про це йдеться в заяві російського МЗС.

Також у Москві пригрозили, мовляв, якщо такі "недружні дії" триватимуть, то "російська сторона залишає за собою право на додаткові заходи у відповідь". У заяві зазначається, що ці "недружні дії" мали "системний характер".

Йдеться нібито про дії, що були спрямовані проти російських громадян, зокрема журналістів. Водночас перелік громадян, яким начебто заборонили у в’їзді до Молдови, російське МЗС не надало.

"З боку керівництва Республіки Молдова продовжують звучати агресивні антиросійські заяви", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав Молдову "наступною жертвою гібридної війни". Своєю чергою молдовське Міністерство закордонних справ заявило, що слова Лаврова були "частиною ворожих дій, які Росія здійснює проти країни протягом останніх 30 років".

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