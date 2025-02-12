"Не чули, не бачили": Зеленський прокоментував мирний план Трампа

Президент України наголосив, що не спілкується з Трампом "за кадром", всі його зустрічі та розмови є публічними.

Готового плану президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні поки що немає. Робота над ним, ймовірно, лише почнеться цього місяця.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist, яке відбулось у Києві у вівторок, 11 лютого.

"Я не знаю, з ким розмовляє президент Трамп. Ми отримуємо це, як і ви, як і всі інші, із загальних джерел. Це перше. Другий момент — як часто ми спілкуємося. Як я вже сказав, заплановані зустрічі. Я більше нічого не можу додати", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що команди України та США постійно проводять телефонні розмови, але між лідерами держав "було кілька зустрічей і кілька дзвінків".

"У вересні у нас була зустріч, після неї було кілька дзвінків. Всі мої дзвінки, усі мої розмови з Трампом публічні. У мене не було жодних зустрічей чи дзвінків за кадром", – наголосив український президент".

Щодо мирного плану Трампа, Зеленський заявив: він впевнений, що готового плану наразі не існує.

"Чому? Бо план не може бути суто американським. Тому що війна йде саме тут [в Україні, а не в Америці – ред.]. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, це не може бути повноцінним. Команда президента Трампа, ймовірно, має певні напрацювання. Я впевнений, що має, тому що для них це дуже важливе питання. Але ми ще не бачили цих подій. Ми їх не бачили й пропозицій не чули", – зауважив Зеленський.

На його думку, активна робота над мирним планом лише почнеться у лютому, тому що після початку президентського терміну пріоритетом для Дональда Трампа очікувано є внутрішні проблеми Сполучених Штатів.

"Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, і іншої інформації я не маю", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський не здивується, якщо команди Трампа та Путіна мають якісь контакти. У цьому контексті Зеленський акцентував на небезпеці якихось рішень, ухвалених без України.

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