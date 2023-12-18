Олаф Шольц вдруге підхопив коронавірус – як почувається канцлер

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що знову захворів на коронавірус.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Це явно не той сюрприз, якому я радий. Мої поточні аналізи Covid-19 показують дві смужки. Оскільки симптомів мало, я розраховую на легкий перебіг (хвороби – ред.) і поки що просто працюю за своїм столом", – йдеться у дописі.

Додамо, що напередодні хвороби на Covid-19 Олаф Шольц на саміті Євросоюзу у Брюсселі мав сніданок із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Чи хворий на коронавірус Орбан – наразі невідомо.

Як пишуть ЗМІ, завтра, 19 грудня, канцлер мав заплановану зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, а в середу, 20 грудня, він головуватиме на засіданні федерального кабінету міністрів.

Чи змінить коронавірус плани Олафа Шольца, наразі неясно.

Вперше канцлер Німеччини Олаф Шольц перехворів на коронавірус у вересні 2022 року. Тоді у нього спостерігалися лише слабкі симптоми, він працював із дому.

Нагадаємо, Шольц розповів, як запропонував Орбану вийти під час голосування щодо України.

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