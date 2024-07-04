Орбан після візиту до Зеленського поїде до Путіна — ЗМІ

Угорський прем'єр Віктор Орбан після візиту до Києва поїде до Путіна в Москву.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня поїде до Москви, щоб зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє угорська служба "Радіо Свобода".
Згідно з даними джерела в уряді Угорщини, Орбана також супроводжуватиме голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Петер Сіярто. Він від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію.
"Радіо Свобода" зазначає, що звернулось за коментарем до угорського уряду, але відповіді поки не отримало.
Нагадаємо, 2 липня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан приїхав до України. Він заявив, що його візит до Києва пов'язаний з головуванням Будапешта в Європейському Союзі.
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