Орбан після візиту до Зеленського поїде до Путіна — ЗМІ

Угорський прем'єр Віктор Орбан після візиту до Києва поїде до Путіна в Москву.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 5 липня поїде до Москви, щоб зустрітись з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє угорська служба "Радіо Свобода".

Згідно з даними джерела в уряді Угорщини, Орбана також супроводжуватиме голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Петер Сіярто. Він від початку повномасштабної війни в Україні вже п'ять разів відвідував Росію.

"Радіо Свобода" зазначає, що звернулось за коментарем до угорського уряду, але відповіді поки не отримало.

Нагадаємо, 2 липня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан приїхав до України. Він заявив, що його візит до Києва пов'язаний з головуванням Будапешта в Європейському Союзі.

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