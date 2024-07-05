Орбан зробив чергову заяву про просування миру в Україні

За словами політика, Європа могла б робити більше, ніж робить зараз.

Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандату для просування миру в Україні. Втім, Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Telex.

Він зауважив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру. Своєю чергою, Угорщина не має на це мандату.

"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги. У нас немає адекватного національного продукту, нашої армії і так далі. Але ми можемо бути гарним знаряддям у руках Господа. Ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру", - висловився очільник угорського уряду.

Орбан висловив думку, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни". Втім, з його слів, Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів і припинення вогню. Політик заявив, мовляв, "всі бояться", що після припинення вогню інша сторона скористається цим.

Нагадаємо, під час візиту до Києва Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь, а також вести перемовини з РФ. Орбан зокрема заявив, що Угорщина дуже високо оцінює усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.

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