Орбан зробив чергову заяву про просування миру в Україні

За словами політика, Європа могла б робити більше, ніж робить зараз.
Головування у Раді ЄС не дає Угорщині мандату для просування миру в Україні. Втім, Будапешт може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру".
Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, повідомляє Telex.
Він зауважив, що Європа могла б зробити більше для просування до миру. Своєю чергою, Угорщина не має на це мандату.
"Угорщина не може взяти на себе відповідальність за це, у нас немає на це ні мандату, ні відповідної міжнародної політичної ваги. У нас немає адекватного національного продукту, нашої армії і так далі. Але ми можемо бути гарним знаряддям у руках Господа. Ми можемо бути гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру", - висловився очільник угорського уряду.
Орбан висловив думку, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни". Втім, з його слів, Володимир Зеленський "не в захваті" від ідеї мирних переговорів і припинення вогню. Політик заявив, мовляв, "всі бояться", що після припинення вогню інша сторона скористається цим.
Нагадаємо, під час візиту до Києва Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь, а також вести перемовини з РФ. Орбан зокрема заявив, що Угорщина дуже високо оцінює усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але вони потребують багато часу.
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