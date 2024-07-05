Столтенберг сподівається на членство України в НАТО до 2034 року

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу протягом наступних десяти років.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству DPA, відповідаючи на запитання щодо можливого розширення НАТО, пише BILD.

Крім того, напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який стартує 9 липня, Столтенберг знову закликав збільшити допомогу Україні.

"Чим сильнішою буде наша підтримка, тим швидше закінчиться ця війна. Чим більше ми візьмемо довгострокових зобов'язань, тим швидше закінчиться війна. Путін вважає, що може пересидіти нас. Ми маємо переконати його, що він не може цього зробити, і це створить умови для закінчення війни", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росію необхідно позбавити можливості повторно окупувати територію України у майбутньому. І це необов'язково передбачає українське членство в НАТО.

На саміті НАТО, який цього літа відбудеться у Вашингтоні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Однак у Сполучених Штатах не очікують будь-яких кардинальних рішень щодо запрошення України до членства в НАТО.

Україні можуть запропонувати членство в НАТО

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