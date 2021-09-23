Після замаху Шефіра взяла під охорону СБУ - ЗМІ

Раніше Шефір не перебував під державною охороною.
Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра. Вчора на нього було скоєно замах.
Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, пише РБК-Україна.
Раніше стало відомо, що Шефір не перебував під державною охороною, оскільки згідно з чинним законодавством не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою. Зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.
Нагадаємо:
- Увесь вечір та ранок силовики продовжували працювати на навколишніх лісосмугах і змогли встановити місце, де перебував зловмисник. Звідси чудово видна дорога у два боки. Можна було здалеку ідентифікувати авто, стежити за ним і що найгірше - вести прицільний вогонь.
- Також продовжують пошуки зброї із якої стріляли у авто Сергія Шефіра. Вже відомо, що кулі, якими обстріляли машину Шефіра, виготовлені в Угорщині, і в Україні їх майже не застосовують. Правоохоронці у справі нападу на Сергія Шефіра з’ясовують, коли та як кулі завезли до України - так зможуть вийти на слід виконавців замаху на вбивство. Саме так нині кваліфікують напад на Сергія Шефіра.