У Кремлі знову заявляють про "загрозу" НАТО.

Будь-який план прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо направлення військ до Україну в межах потенційної миротворчої місії "буде неприйнятним для Росії".

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков

За словами Пєскова, Москва "найуважнішим чином відстежує" всі ці повідомлення, адже вони "викликають занепокоєння". Крім того, у традиційній для себе манері він заявив про "загрозу" Північноатлантичного Альянсу.

"Оскільки йдеться про можливе направлення військових контингентів країн НАТО до України і це набуває зовсім іншого значення з погляду нашої безпеки. Тому ця тема важлива для нас", - заявив він.