Помер народний депутат Сергій Швець: що про нього відомо

Сергій Федорович Швець / © Facebook

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Після тривалої боротьби з важкою хворобою 28 травня 2025 року пішов з життя Сергій Федорович Швець — український журналіст, політичний оглядач і народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу».

Про це повідомив голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія в Telegram.

«Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях — від журналістики до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам’ять», — написав Арахамія.

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Що про нього відомо

Сергій Швець народився 13 червня 1976 року в Черкасах. Він здобув вищу освіту в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Журналістську кар’єру розпочав 1995 року на телеканалі «Інтерньюз». Протягом багатьох років працював на телеканалах «1+1», «СТБ», ICTV, був ведучим і спеціальним кореспондентом таких програм, як «ТСН», «Сніданок з 1+1» та інших.

2019 року Швець був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу» по 214 виборчому округу Києва. У Верховній Раді він очолював підкомітет з питань захисту прав журналістів і працівників ЗМІ, був секретарем Комітету з питань свободи слова. Активно займався питаннями медіареформи та захисту свободи слова.

Сергій Швець залишив по собі вагомий внесок у розвиток української журналістики та політики. Він був одружений і мав доньку.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні помер 86-річний народний депутат України I, V та VI скликань, відомий вчений і громадський діяч Юрій Гнаткевич.