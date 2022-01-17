Порошенко заснув просто на засіданні суду (відео)

Порошенко заснув просто на засіданні суду (відео)

Схоже, що переліт і насичений подіями на ранок втомили Петра Порошенка.

Колишній президент та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який сьогодні повернувся до України, заснув під час засідання у Печерському районному суді.

Інцидент потрапив на відео.

Під час виступу свого адвоката Порошенко закрив очі, підперши голову кулаком. Ще через декілька секунд експрезидент різко опустив голову, на мить задрімавши. Журналісти "зловили" цей момент на відео. Схоже, що переліт і насичений подіями на ранок втомили Петра Порошенка.

Порошенко заснув на засіданні суду

Нагадаємо, в аеропорту "Київ" близько 9:00 ранку приземлився літак з Варшави, на борту якого перебував п'ятий президент України Петро Порошенко, підозрюваний у державній зраді.

Експрезидент поскаржився, що в аеропорту йому довго не віддавали паспорт. Проте після 15 хвилин перевірок Порошенка таки пропустили.

О 14:00 у Печерському райсуді Києва після перерви продовжилося засідання у справі Порошенка. Поки що суд досі розглядає законність вручення підозри п'ятому президентові.

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