Путін прагне не переговорів, а знищення України - ISW 

Росія продовжує розширювати свій військовий потенціал, що свідчить про відсутність зацікавленості у мирних переговорах з Україною.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на заяву президента України Володимира Зеленського, який з посиланням на дані розвідки заявив, що російські війська формують нові військові дивізії, будують додаткові об'єкти оборонно-промислової бази, планують збільшити чисельність військовослужбовців на понад 100 тисяч солдатів і поглиблюють військову співпрацю з Північною Кореєю.

Експерти нагадали, що у січні 2023 року тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про створення 14 нових військових дивізій. Однак ISW не може підтвердити, чи має Зеленський на увазі ці раніше оголошені плани або створення додаткових нових дивізій. Також в Інституті важко перевірити статус формування 14 дивізій, про які раніше оголосив Шойгу.

Зеленський підкреслив, що зусилля Росії щодо нарощування сил, реструктуризації та оборонного виробництва дають зрозуміти, що Путін не зацікавлений у переговорах з Україною та прагне продовжувати війну.

"Такі плани свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є стороною, яка відмовляється від сумлінних переговорів та активно просуває затяжну війну, а не мир, а також створює умови для підготовки до більш широкого конфлікту з НАТО", - зазначають у ISW.

Нагадаємо, депутат Державної думи Росії, лідер фракції ЛДПР Леонід Слуцький у четвер, 6 лютого, повідомив, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа може відбутися у лютому-березні.

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