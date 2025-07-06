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Путін пригрозив Заходу у разі продовження підтримки України
Путін пригрозив Заходу, заявивши, що продовження підтримки України “робитиме лише гірше”.
Президент РФ Володимир Путін під час виступу на форумі “Загальноросійського народного фронту” (ОНФ) заявив, що курс, якого Захід дотримується щодо Росії, на його думку, “призводить лише до погіршення ситуації”.
Його цитують російські ЗМІ.
Російський диктатор заявив, що безпілотники РФ начебто спалили ворожої техніки на понад 2 млрд дол.
Західні уряди, які відправляють зброю в Україну, повинні задуматися, на що витрачають народні гроші, додав він.
Путін пригрозив: що більше на Заході проводитимуть нинішню антиросійську політику, то гірше там житимуть.
Він також назвав головною метою російської влади забезпечення “мирного та безпечного майбутнього” для країни. Путін також наголосив, що заради цього, за його словами, “працюють усі, а бійці воюють на фронті”.
Крім того президент РФ зробив чергову порцію абсурдних заяв. Зокрема, він стверджує, що російська техніка вітчизняного виробництва нерідко краща, ніж та, яку виготовляють держави-члени НАТО.