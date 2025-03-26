Путін ставить Трампа перед складним вибором – Bloomberg

Трампу, можливо, доведеться зробити вибір між посиленням тиску на Росію та ще більшими поступками Путіну.

Якщо президент США Дональд Трамп хоче все ж таки закінчити війну в Україні, дуже скоро йому доведеться ухвалити важке рішення.

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова європейських чиновників, які розмовляли з журналістами на умовах анонімності.

Після триденних переговорів у Саудівській Аравії, що завершилися у вівторок, 25 березня, російські офіційні особи заявили, що режим припинення вогню в Чорному морі набуде чинності, як тільки буде скасовано низку санкцій проти РФ. Це ставить під загрозу плани США щодо швидкого укладання більш масштабної мирної угоди.

За словами європейських джерел видання, Москва, схоже, має намір і надалі затягувати переговори, щоб змусити США піти на ще більші поступки. А рішення Трампа пов'язати відносини з Москвою з іншими проблемами США, такими як Іран та Китай, також надало Путіну важіль впливу на ситуацію. Все це означає, що Трампу, можливо, доведеться зробити вибір між посиленням тиску на Росію та ще більшими поступками Путіну.

За словами однієї людини, поінформованої про плани Кремля, після того, як на цих переговорах Росія вимагала зняти частину санкцій, незабаром вона вимагатиме, щоб майбутні угоди включали аналогічні гарантії конкретних вигод, а не просто невизначені взаємні поступки.

Увечері вівторка, 25 березня, європейські чиновники заявили, що взаємне припинення вогню між Росією та Україною не діє, і його деталі ще не узгоджені, попри заяви Москви про те, що вона вже реалізується.

У ході переговорів у Саудівській Аравії цього тижня США прагнули домогтися негайного припинення вогню на морі та об'єктах енергетичної інфраструктури. Але Москва вимагає включити в угоду умову про пом'якшення санкцій, хоча спочатку передбачалася безумовна згода на припинення вогню.

"Вся чорноморська угода має таємну мету — почати скасування американських санкцій проти Росії", — заявив Сергій Марков, політичний консультант, який має тісні зв'язки з Кремлем.

Наразі між Росією та Україною у Чорному морі практично немає військового протистояння, оскільки Київ змусив Кремль сховати залишки Чорноморського флоту РФ подалі від атак українських морських дронів. Але Росія щодня атакує об'єкти української енергосистеми, запускаючи сотні безпілотників.

У заяві США за підсумками зустрічей у Саудівській Аравії йдеться про те, що Москва та Київ домовилися розробити механізми реалізації заборони на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. За даними Білого дому, США також "допоможуть відновити доступ Росії на світовий ринок експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та покращити доступ до портів та платіжних систем для таких транзакцій".

Адміністрація Трампа раніше дала зрозуміти союзникам, що не зніме обмеження на торгівлю з Росією до закінчення війни, хоча пом'якшення санкцій, найімовірніше, буде частиною будь-якої угоди.

Кремль також вимагає зняття заборони використання деякими банками міжнародної платіжної системи SWIFT. Але для цього буде потрібна згода Євросоюзу. Чиновники ЄС вже заявили, що це малоймовірно, тому що таке рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів.

У Європі сподіваються, що Трамп зрештою зрозуміє, що Путін неадекватний і вводить його в оману, запевняючи, що хоче миру. Проте президент США так сильно хоче швидко закінчити війну в Україні, що важко прогнозувати, яке рішення він ухвалить зрештою.

Нагадаємо, за словами політолога Дмитра Шеренговського, у риториці Трампа зникла тема завершення війни в Україні. Тепер президент США порушує лише питання про локальне припинення вогню.

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