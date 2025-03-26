Путин ставит Трампа перед сложным выбором – Bloomberg

Трампу, возможно, придется сделать выбор между усилением давления на Россию и еще большими уступками Путину.

Если президент США Дональд Трамп хочет все таки закончить войну в Украине, очень скоро ему придется принять трудное решение.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова европейских чиновников, говоривших с журналистами на условиях анонимности.

После трехдневных переговоров в Саудовской Аравии, завершившихся во вторник, 25 марта, российские официальные лица заявили, что режим прекращения огня в Черном море вступит в силу, как только будет отменен ряд санкций против РФ. Это ставит под угрозу планы США о быстром заключении более масштабного мирного соглашения.

По словам европейских источников издания, Москва, похоже, намерена и дальше затягивать переговоры, чтобы вынудить США пойти на еще большие уступки. А решение Трампа связать отношения с Москвой с другими проблемами США, такими как Иран и Китай, также предоставило Путину рычаг воздействия на ситуацию. Все это означает, что Трампу, возможно, придется сделать выбор между усилением давления на Россию и еще большими уступками Путину.

По словам одного человека, осведомленного о планах Кремля, после того, как на этих переговорах Россия потребовала снять часть санкций, вскоре она потребует, чтобы будущие соглашения включали аналогичные гарантии конкретных выгод, а не просто неопределенные взаимные уступки.

Вечером вторника, 25 марта, европейские чиновники заявили, что взаимное прекращение огня между Россией и Украиной не действует, и его детали еще не согласованы, несмотря на заявления Москвы о том, что оно уже реализуется.

В ходе переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе США стремились добиться немедленного прекращения огня на море и по объектам энергетической инфраструктуры. Но Москва потребовала включить в соглашение условие о смягчении санкций, хотя изначально предусматривалось безусловное согласие на прекращение огня.

"Вся черноморская сделка имеет тайную цель — начать отмену американских санкций против России", – заявил Сергей Марков, политический консультант, имеющий тесные связи с Кремлем.

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На данный момент между Россией и Украиной в Черном море практически нет военного противостояния, поскольку Киев вынудил Кремль спрятать остатки Черноморского флота РФ подальше от атак украинских морских дронов. При этом Россия ежедневно атакует объекты украинской энергосистемы, запуская сотни беспилотников.

В заявлении США по итогам встреч в Саудовской Аравии говорится, что Москва и Киев договорились разработать механизмы реализации запрета на удары по объектам энергетической инфраструктуры. По данным Белого дома, США также "помогут восстановить доступ России на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и улучшить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций".

Администрация Трампа ранее дала понять союзникам, что не снимет ограничения на торговлю с Россией до окончания войны, хотя смягчение санкций, скорее всего, будет частью любого соглашения.

Кремль также требует снятия запрета на использование некоторыми банками международной платежной системы SWIFT. Но для этого потребуется согласие Евросоюза. Чиновники ЕС уже заявили, что это маловероятно, потому что такое решение требует единогласной поддержки всех 27 государств-членов.

В Европе надеются, что Трамп в конечном итоге поймет, что Путин неадекватен и вводит его в заблуждение, уверяя, что хочет мира. Тем не менее президент США так сильно хочет быстро закончить войну в Украине, что трудно прогнозировать, какое решение он примет в конечном итоге.

Напомним, по словам политолога Дмитрия Шеренговского, в риторике Трампа исчезла тема завершения войны в Украине. Теперь президент США поднимает только вопрос о локальном прекращении огня.

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