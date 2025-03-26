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Курс валют на 27 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 27 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар упал в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 27 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 41,56 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,56 (-13 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,82 (-31 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,73 (-11 коп.)

Раньше говорилось, что длительное укрепление гривни неожиданно прекратилось. Более того, курс доллара от 1 марта быстро пошел вверх после неудачного завершения 28 февраля переговоров между украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Речь идет о наличном рынке, потому что на выходных межбанковский рынок не работал. По мнению финансовых аналитиков, если бы не "черный лебедь" от Трампа, гривна продолжала укрепляться.

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