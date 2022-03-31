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Путін заборонив компаніям Росії вільно купувати програмне забезпечення за кордоном

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Путін заборонив компаніям Росії вільно купувати програмне забезпечення за кордоном

Таким чином там сподіваються підтримати власне виробництво, яке постраждало після санкцій.

Президент Росії Володимир Путін видав указ, яким зобов’язав вітчизняних держзамовників погоджувати із Кабміном закупівлю обладнання в іноземних постачальників. 

Відповідний указ був опублікований на офіційному порталі 30 березня.

Відповідна норма починає діяти від 31 березня 2022 року. Більше того, від 1 січня 2025 року в Росії використовувати куплене за кордоном обладнання буде заборонено навіть для об'єктів критичної інфраструктури.

Згідно з законом РФ, до таких об’єктів входять інформаційні системи, телекомунікаційні мережі та автоматизовані системи управління технологічними процесами, які використовуються держорганами та компаніями у сферах оборони, охорони здоров’я, транспорту, зв’язку, фінансів, енергетики та у різних галузях промисловості.

Замість закордонних аналогів у Росії пропонують протягом шести місяців створити науково-виробничу базу для програмного забезпечення приватних та муніципальних об'єктів країни.

Нагадаємо, платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот зібрала перелік українських та світових компаній, якими можна безпечно замінити програмне забезпечення російського походження. 

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