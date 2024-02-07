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Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів Лапутіної

Рада підтримала відставку міністерки у справах ветеранів Лапутіної

Верховна Рада / Фото: Getty Images

Напередодні Юлія Лупутіна написала заяву про відставку з посади.

Верховна Рада на засіданні 7 лютого підтримала відставку міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. Рішення підтримали 302 народних депутати.  

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Більш того, профільний Комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства. Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра.  Сама, вже ексміністр, навіть не прийшла на звіт", - додав він.

Нагадаємо, до Ради 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної.

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