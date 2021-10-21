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Саакашвілі готовий перейти до госпіталю, але голодування не припинятиме

Саакашвілі готовий перейти до госпіталю, але голодування не припинятиме

Associated Press

За словами особистого лікаря політика, для цього небхідно вирішити певні питання з Міністерством охорони здоров'я та Мін'юстом.

Заарештований експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі погодився на те, щоб його госпіталізували, проте він не має наміру припиняти голодування.

Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпіані, пише Грузия Online

"Міхеіл Саакашвілі готовий перейти до госпіталю. Це, зрозуміло, не відбудеться сьогодні або завтра. Може, в суботу-неділю, не знаю, коли це буде. Ще потрібно вирішити якісь маленькі питання з Міністерством охорони здоров'я та Мін'юстом. Це все я проясню завтра-післязавтра», - сказав лікар, який відвідав колишнього президента в Руставській пенітенціарній установі № 12.

За словами Кіпіані, переведення Саакашвілі до госпіталю не означає, що він більше не голодуватиме.

"Я переглянув його аналізи, деякі кращі, деякі гірші", - резюмував він.

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