Саакашвілі у Грузії пред'явили нове обвинувачення

Експрезиденту інкримінують незаконний перетин кордону у молоковозі.

У середу, 20 жовтня, грузинська прокуратура висунула експрезиденту Грузії Михеїлу Саакашвілі, який повернувся на батьківщину після 8 років відсутності, звинувачення в незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє “Грузія онлайн” з посиланням на пресслужбу прокуратури.

За версією слідства, Міхеїлу Саакашвілі допомогли в’їхати на територію Грузії в нелегальний спосіб. Спершу політик переховувався у трейлері на судні "Вільнюс", яке прибуло з українського Чорноморська. Перебування у трейлері, нібито, підтвердили записи, вилучені з його телефона. Перетин кордону Міхеїл Саакашвілі здійснив у вантажівці з молокопродуктами.

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“Нагадаємо громадськості, що судом трьох інстанцій Міхеїл Саакашвілі визнаний винним у справах про побиття Валерія Гелашвілі і у кримінальній справі Сандро Гиргвліані і засуджений до 6 років позбавлення волі. Міхеїл Саакашвілі також звинувачується в погромі на телеканалі "Імеді", розгоні акції 7 листопада, незаконному заволодінні майном сім'ї Патаркацишвілі, а також у розтраті в особистих цілях 9 024 367 ларі з коштів Спеціальної служби державної охорони. Зазначені справи розглядаються в Тбіліському міському суді", - йдеться в повідомленні грузинської прокуратури.

Нагадаємо, що своє рішення повернутись до Грузії Міхеїл Саакашвілі пояснив бажанням взяти участь в протестах після місцевих виборів. Проте, на батьківщині він одразу був затриманий. Після арешту він оголосив голодування і називає себе політв’язнем.

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