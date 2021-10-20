Саакашвили в Грузии предъявили новое обвинение

Экс-президенту инкриминируют незаконное пересечение границы в молоковозе.

В среду, 20 октября, грузинская прокуратура выдвинула экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, вернулся на родину после 8 лет отсутствия, обвинения в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщает "Грузия онлайн" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По версии следствия, Михаил Саакашвили помогли въехать на территорию Грузии нелегально. Сначала политик скрывался в трейлере на судне "Вильнюс", которое прибыло из украинского Черноморска. Пребывание в трейлере, якобы, подтвердили записи, изъятые из его телефона. Пересечение границы Михаил Саакашвили совершил в грузовике с молочкой.

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"Напомним общественности, что судом трех инстанций Михаил Саакашвили признан виновным по делам об избиении Валерия Гелашвили и по уголовному делу Сандро Гиргвлиани и приговорен к 6 годам лишения свободы. Михаил Саакашвили также обвиняется в погроме на телеканале "Имеди", разгоне акции 7 ноября, незаконном завладении имуществом семьи Патаркацишвили, а также в растрате в личных целях 9 024 367 лари из средств Специальной службы государственной охраны. Указанные дела рассматриваются в Тбилисском городском суде", — говорится в сообщении грузинской прокуратуры.

Напомним, что свое решение вернуться в Грузию Михаил Саакашвили объяснил желанием принять участие в протестах после местных выборов. Однако, на родине он сразу был задержан. После ареста он объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

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