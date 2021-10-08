Смерть Полякова: у Раді хвилиною мовчання вшанували пам'ять нардепа

Поліція знайшла мертвим народного депутата Антона Полякова уночі 8 жовтня.

У Верховній Раді перед початком засідання в п’ятницю вшанували хвилиною мовчання пам’ять народного депутата Антона Полякова, якого знайшли мертвим уночі 8 жовтня. Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

"Сьогодні вночі пішов з життя наш колега, народний депутат України дев’ятого скликання Антон Едуардович Поляков. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Антона Едуардовича і прошу вшанувати пам’ять нашого колеги хвилиною мовчання”, — сказав перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

Нагадаємо:

Уранці 8 жовтня стало відомо про смерть народного депутата Антона Полякова. За даними поліції, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

За даними поліції, Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці. Попередньо правоохоронці встановили, що нардепу стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". Тривають слідчі дії.

за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою "Природна смерть". За результатами розтину, смерть народного депутата Антона Поялкова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Слідство наразі очікує результати інших судово-медичних досліджень.

Смерть нардепа Антона Полякова: у столичному районі Березняки виявили тіло депутата

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання