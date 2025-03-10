США хочуть зірвати переговори в Джидді – думка експерта

Переговори у Саудівській Аравії можуть бути неуспішними, бо США нібито хочуть їх зірвати.

Таку думку висловив політолог-міжнародник Максим Несвітайлов, передає "Київ 24".

"Справа не в тому, наскільки ми будемо підготовленими. Там хоч самого Генрі Кіссінджера воскреми і постав переговірником з нашої сторони... Якщо тебе зі старту не хочуть чути, якщо твою позицію не хочуть приймати, а лише шукають привід, щоб зірвати ці перемовини чи перевести фокус уваги, то якби ти до цього не готувався, нічого з цього не вийде. Звісно, я хочу помилятися. Але я не бачу підстав вважати, що ці перемовини до чогось реального приведуть", – каже експерт.

За його словами, методика Трампа, яку він застосовував і у бізнесі – натиснути на слабшого і домовлятись із сильним. Для американського президента Україна є слабкою стороною, на яку можна натиснути, а РФ – сильною, з якою потрібно домовлятися.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, президент Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Своєю чергою представник президента Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що на переговорах в Саудівській Аравії Україна та США обговорять територіальні питання.

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