США хотят сорвать переговоры в Джидде – мнение эксперта

Переговоры в Саудовской Аравии могут быть неуспешными, потому что США хотят их сорвать.

Такое мнение высказал политолог-международник Максим Несвитайлов, передает "Киев 24".

"Дело не в том, насколько мы будем подготовленными. Там хоть самого Генри Киссинджера воскрес и поставь переговорщиком с нашей стороны... Если тебя со старта не хотят слышать, если твою позицию не хотят принимать, а только ищут повод, чтобы сорвать эти переговоры или не перевести фокус внимания, то как бы ты к этому не готовился, ничего из этого не выйдет. Конечно, я хочу ошибаться. Но я не вижу оснований считать, что эти переговоры к чему-то реальному приведут", – говорит эксперт.

По его словам, методика Трампа, которую он применял и в бизнесе, – нажать на более слабого и договариваться с сильным. Для американского президента Украина является слабой стороной, на которую можно надавить, а РФ – сильной, с которой нужно договариваться.

Напомним, что сегодня, 10 марта, президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

В свою очередь представитель президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США обсудят территориальные вопросы.

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