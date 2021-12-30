Розпочалася термінова розмова Байдена та Путіна: що відомо

Розмова відбувається на прохання очільника Кремля.

Розпочалася вже друга за місяць телефонна розмова президента США Джо Байдена і очільника Кремля Володимира Путіна. Відомо, що ініціатором переговорів був президент Росії.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на Білий Дім.

Переговорили розпочалися пізніше, ніж були заплановані. Попередньо, розмова між двома лідерами США та РФ повинна була розпочатися о 23:30 за московським часом (22:30 за Києвом). Журналістка видання The Washinghton Post Син Мін Кім на своїй сторінці у Twitter поінформувала, що переговори Байдена та Путіна розпочалися о 22:35 за київським часом.

Відомо, президент США і очільник Кремля обговорять, зокрема, питання безпеки в контексті нарощування російської військової присутності на українських кордонах.

Перші кадри розмови Байдена та Путіна / Білий дім

Як повідомляють джерела у Білому домі, президент Америки Джо Байден очікує від розмови з Путіним зниження напруженості на кордоні Росії та України. "Ми готові до дипломатії та дипломатичного шляху вперед, – сказало джерело. – Але ми також готові реагувати, якщо Росія йтиме на подальше вторгнення в Україну".

У Кремлі заявили, що російська сторона ініціювала перемовини президента США Джо Байдена із главою Кремля, аби обговорити деякі питання перед початком консультацій щодо проєкту так званих "гарантій безпеки".

Відомо, що після цією розмови американський президент поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським. За даними високопосадовця Ради з національної безпеки США, нині точної дати перемовин Байдена і Зеленського ще немає.

Слід зазначити, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

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