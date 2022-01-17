Стефанчук одужав від коронавірусу

На коронавірус голова ВР захворів 6 січня.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одужав від COVID-19.

Про це спікер написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Ура! Негативний тест. Щиро вдячний всім, хто підтримував мене в цей період, а особливо Олександрові Корнієнку, який впродовж всього часу взяв на себе відповідальність за управління Радою", — зазначив Стефанчук.

Голова ВР закликав українців вакцинуватися та дотримуватися антиковідних вимог.

6 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що вдруге інфікувався коронавірусом і тому відправляється на лікарняний.

Зазначимо, що Стефанчук уже хворів на коронавірус у листопаді-грудні 2020 року. На початку 2021 року вн заявляв, що вакцинувався від COVID-19 індійським препаратом CoviShield.

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, телеканал "Рада" під час прямого ефіру ненароком "поховав" спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука. В ефірі повідомляли про смерть голови Європарламенту Давіда Сассолі. Цю сумну звістку коментував спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Водночас замість фото голови Європарламенту показали фото голови ВР. Ілюстратори телеканалу розмістили фото Стефанчука так, що знизу під його світлиною був напис "раптово помер".

Сам Стефанчук з гумором відреагував на власну "смерть" в ефірі телеканалу "Рада".